01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
0-164'
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
4-067'
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
0-164'
01 Ocak
Hull City-Stoke City
0-162'
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
2-162'
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
2-064'
01 Ocak
Southampton-Millwall
0-064'
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
0-063'
01 Ocak
Watford-Birmingham City
3-064'
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
0-064'
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı!

Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı askıya aldı.

calendar 01 Ocak 2026 18:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da ifade edildi.


Ayrıca Gabon Futbol Federasyonuna tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti. Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.