01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Fenerbahçe ve Trabzonspor peşinde: Taha Altıkardeş

Fenerbahçe ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi. İki ekip, Göztepe'den Taha Altıkardeş ile ilgileniyor.

calendar 01 Ocak 2026 13:16 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 13:17
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

Sarı-kırmızılılarda üçüncü senesini geçiren Taha ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği öğrenildi.


Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı.

Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
