Konyaspor'da transfer rotası netleşti!

Konyaspor'un transferdeki yeni rotası merak konusu oldu.
Sağ kanat Deniz Türüç, orta saha Sander Svendsen, sol bek Arif Boşluk ve orta saha Berkan Kutlu'yu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, yeni rotasını savunma ve hücum hattına çevirdi.
İKİ BÖLGE ÖN PLANDA
Anadolu Kartalı'nın transferdeki yeni rotası belli oldu.
Savunmada sorun yaşamak istemeyen yeşil-beyazlılar, sol ayaklı sol stoper ve sol kanat oyuncusuna odaklandı.
Yeşil-beyazlı kurmaylar listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. (Yeni Konya)