Fenerbahçe'den Filistin için destek mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi olan ve yürüyüşe katılan İlker Alkun, "Yeni yılın ilk gününde, insanlığın vicdanını yaralayan zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Mazlumun yanında, adaletin tarafındayız. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına hayır demek için Galata Köprüsü'ndeyiz." paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Adem Köz ise "Yeni yılın ilk sabahında, zulme karşı insanlık için buradayız. Filistin'i unutmuyoruz." paylaşımında bulundu.
Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi olan ve yürüyüşe katılan İlker Alkun, "Yeni yılın ilk gününde, insanlığın vicdanını yaralayan zulme karşı sessiz kalmıyoruz. Mazlumun yanında, adaletin tarafındayız. Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına hayır demek için Galata Köprüsü'ndeyiz." paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Adem Köz ise "Yeni yılın ilk sabahında, zulme karşı insanlık için buradayız. Filistin'i unutmuyoruz." paylaşımında bulundu.