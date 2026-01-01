İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den 3 talip!

Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılması beklenen İrfan Can Eğribayat'a şu ana kadar 3 Süper Lig takımından teklif geldiği öğrenildi.
Kasımpaşa, Başakşehir ve Antalya'nın 27 yaşındaki bekçisini kadrosuna katmak için temasa geçtiği belirtildi.
Yurt dışından ise Lech Poznan ve Legia Varşova, İrfan Can ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, devre arasında İrfan Can ile yollarını ayırıp, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.
