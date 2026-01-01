01 Ocak
Galatasaray'dan savunmaya Ukraynalı hamlesi!

Galatasaray, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vitaliy Mykolenko'yu gündemine aldı.

01 Ocak 2026 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan savunmaya Ukraynalı hamlesi!
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
 
Devre arasında kadrosunu güçlendirerek hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transfer listesini netleştirmeye başladı.
 
VITLIY MYKOLENKO İLGİSİ
 
Hücum ve orta saha takviyelerinin yanı sıra savunma hattını da güçlendirmeyi planlayan Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
 
Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Vitaliy Mykolenko ile ilgilendiği öne sürüldü.
 
Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı savunmacının uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen Everton ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadığı belirtildi.
 
İngiliz kulübünün de oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına devre arasında bonservis geliri elde ederek yolları ayırmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
 
TRANSFER ŞARTLARA BAĞLI
 
Galatasaray cephesinde ise transfer planının şartlara bağlı olduğu aktarıldı.
 
Sarı-kırmızılıların, uygun mali koşullar oluşması halinde Mykolenko transferini ocak ayında tamamlamak istediği; Everton'ın yüksek bonservis talep etmesi durumunda ise yaz transfer döneminde oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.
 
ALMANYA'DAN İSTİYORLAR
 
Öte yandan Mykolenko'ya Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig'in de ilgi gösterdiği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu vurgulandı.
 
Ocak 2022'de 23,5 milyon Euro bedelle Dinamo Kiev'den Everton'a transfer olan Vitaliy Mykolenko, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapabiliyor.
 
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
 
Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ukraynalı futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
