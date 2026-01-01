01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
15:30
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Noa Lang Galatasaray'a önerildi! Karar Okan Buruk'ta

Napoli forması giyen Hollandalı yıldız Noa Lang, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

Fotoğraf: Imago
Son üç sezonu zirvede tamamlayan, bu sezonun ilk yarısında da liderlik koltuğunda oturan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
 
Galatasaray yönetiminin söz konusu öneriyle ilgili henüz net bir karar vermediği, dosyayı teknik direktör Okan Buruk'un değerlendirmesine sunduğu öğrenildi. Transfer konusunda son söz tecrübeli çalıştırıcıya ait olacak.
 
MENAJERLER ÖNERDİ
 
Takvim'in haberine göre, İtalya Serie A temsilcisi Napoli'de forma giyen Hollandalı sol kanat Noa Lang, menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi.
 
Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. İtalyan ekibinde bu sezon 20 maçta forma şansı bulan Noa Lang, 1 gole imza attı.
 
NAPOLI'DEN AÇIKLAMA
 
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ise oyuncunun durumuyla ilgili İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ligden geldi, adaptasyon süreci biraz zaman aldı. Zaman zaman iyi performanslar sergiledi ancak beklentimiz daha yüksek. Şu an için kesin bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.
 
Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez görev alan ve 3 gole ulaşan Noa Lang için kariyeri boyunca toplam 43.5 milyon Euro bonservis ödendi.
 
Galatasaray cephesinde ise gözler Okan Buruk'un vereceği rapora çevrildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
