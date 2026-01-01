TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdi.
Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak maç için TFF'ye erteleme başvurusu yaptı.
TFF, kulüplerden gelen bu talebi geri çevirdi.
Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.
