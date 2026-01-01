01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-2
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Antalyaspor'dan Lautaro Giannetti'ye Arjantin kancası!

Antalyaspor'da savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Lautaro Giannetti'ye ülkesinden ilgi arttı.

calendar 01 Ocak 2026 16:25
Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor'dan Lautaro Giannetti'ye Arjantin kancası!
Antalyaspor'un sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Lautaro Giannetti, savunmadaki istikrarlı performansıyla Süper Lig'de kısa sürede dikkat çekti.
 
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 16 lig maçında görev alarak 1 gol ve 1 asist üretti.
 
Teknik direktörlerin savunma hattında vazgeçmediği isimlerden biri olan Giannetti, özellikle sakatlıkların arttığı dönemde takım savunmasının bel kemiği oldu.
 
Antalyaspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuya, ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate'in yeniden ilgisinin arttığı öğrenildi.
 
Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate yönetimi, tecrübeli savunmacıyı ocak ya da yaz döneminde transfer etmek için ön temaslara başladı.
 
ESKİ İLGİLER YENİDEN
 
Giannetti ile River Plate'in yolları aslında daha önce de kesişmişti.
 
Velez Sarsfield formasıyla uzun yıllar istikrarlı bir performans sergileyen ve kaptanlık görevini üstlenen Giannetti, 2021 yılında Atlanta United'a transferin eşiğinden dönmüştü.
 
Ancak geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle sağlık kontrolünden geçememesi transferin iptaline yol açtı.
 
Sonrasında kulübüyle sözleşmesini uzatan oyuncu, 2024'te Avrupa hayalini gerçekleştirdi ve Udinese'ye transfer oldu.
 
İtalya'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Giannetti, 1.5 sezonda 22 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydettikten sonra 2025 yazında Antalyaspor'a imza attı.
 
Giannetti, Udinese'den ayrılırken River Plate ve Boca Juniors gibi kulüplerin teklifleri olmasına rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirterek Türkiye'yi tercih etmişti.
 
River cephesi ise o günden bu yana oyuncunun performansını yakından izlemeye devam ediyor. (Akdeniz Manşet)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.