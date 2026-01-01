Antalyaspor'dan Lautaro Giannetti'ye Arjantin kancası!

Antalyaspor'un sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Lautaro Giannetti, savunmadaki istikrarlı performansıyla Süper Lig'de kısa sürede dikkat çekti.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 16 lig maçında görev alarak 1 gol ve 1 asist üretti.

Teknik direktörlerin savunma hattında vazgeçmediği isimlerden biri olan Giannetti, özellikle sakatlıkların arttığı dönemde takım savunmasının bel kemiği oldu.

Antalyaspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuya, ülkesinin köklü kulüplerinden River Plate'in yeniden ilgisinin arttığı öğrenildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre River Plate yönetimi, tecrübeli savunmacıyı ocak ya da yaz döneminde transfer etmek için ön temaslara başladı.

ESKİ İLGİLER YENİDEN

Giannetti ile River Plate'in yolları aslında daha önce de kesişmişti.

Velez Sarsfield formasıyla uzun yıllar istikrarlı bir performans sergileyen ve kaptanlık görevini üstlenen Giannetti, 2021 yılında Atlanta United'a transferin eşiğinden dönmüştü.

Ancak geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle sağlık kontrolünden geçememesi transferin iptaline yol açtı.

Sonrasında kulübüyle sözleşmesini uzatan oyuncu, 2024'te Avrupa hayalini gerçekleştirdi ve Udinese'ye transfer oldu.

İtalya'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Giannetti, 1.5 sezonda 22 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydettikten sonra 2025 yazında Antalyaspor'a imza attı.

Giannetti, Udinese'den ayrılırken River Plate ve Boca Juniors gibi kulüplerin teklifleri olmasına rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirterek Türkiye'yi tercih etmişti.

River cephesi ise o günden bu yana oyuncunun performansını yakından izlemeye devam ediyor. (Akdeniz Manşet)