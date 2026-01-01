01 Ocak
C.Palace-Fulham
20:30
01 Ocak
QPR-Norwich City
18:00
01 Ocak
Sheffield United-Leicester City
20:30
01 Ocak
Bristol City-Portsmouth
18:00
01 Ocak
Charlton Athletic-Coventry City
18:00
01 Ocak
Hull City-Stoke City
18:00
01 Ocak
Ipswich Town-Oxford United
18:00
01 Ocak
Preston North End-Sheffield Wednesday
18:00
01 Ocak
Southampton-Millwall
18:00
01 Ocak
Liverpool-Leeds United
20:30
01 Ocak
Swansea City-West Bromwich
18:00
01 Ocak
Watford-Birmingham City
18:00
01 Ocak
Derby County-Middlesbrough
18:00
01 Ocak
Blackburn Rovers-Wrexham
0-132'
01 Ocak
Sunderland-M.City
23:00
01 Ocak
Brentford-Tottenham
23:00
01 Ocak
Western Sydney-Macarthur
0-1

Türkiye Muaythai'de 2025'i 85 madalya ile tamamladı

Türkiye, 2025 yılında uluslararası arenada 18 altın, 31 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 85 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

01 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Muaythai'de 2025'i 85 madalya ile tamamladı
Türkiye'yi muaythai branşında başarıyla temsil eden sporcular, 2025 yılında 85 madalya kazandı.
 
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 2025 yılını AA muhabirine değerlendirdi.
 
Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı olan Yıldız, sportif, eğitim ve idari alanlardaki çalışmaları başarıyla hayata geçirdiklerini söyledi.
 
Türkiye'nin 2025'te yer aldığı 8 uluslararası organizasyonda milli sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yıldız, bu şampiyonalarda 18 altın, 31 gümüş ve 36 bronz madalya kazandıklarını kaydetti.
 
Hasan Yıldız, bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Federasyonumuz 2025 yılında yalnızca sportif başarı değil, aynı zamanda kurumsal istikrar, uluslararası saygınlık ve sürdürülebilir başarı modeli ortaya koydu. Global arenada elit büyükler dünya ve Avrupa şampiyonalarında zirvede yer aldık. İslam Oyunları'nda da muaythai branşında şampiyon olup, organizasyonu birinci sırada tamamlayarak ülkemizi gururla temsil ettik. Türk sporunu uluslararası alanda en üst seviyede temsil etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.
 
 
 
- "Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumu sürdürüldü"
 
Birçok ilde eğitim faaliyetleri düzenlediklerini aktaran Hasan Yıldız, hakem, antrenör ve sporcu kaynağının nicelik ve niteliğinin arttırıldığını vurguladı.
 
Yıldız, bölge ve Türkiye şampiyonalarıyla sporcuların rekabet düzeyinin yükseltildiğini, milli takım havuzunun objektif kriterlerle belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
 
"Okul sporları ve üniversite faaliyetleri ile muaythai branşının genç yaş gruplarında yaygınlaştırılması ve sporcu tabanının sürdürülebilir şekilde genişletilmesi hedeflendi. Spor Toto Muaythai Süper Ligi ile elit sporcuların, yıl boyunca aktif ve üst düzey rekabet ortamında kalması sağlandı. Uluslararası faaliyetler ve kamplar ile Türkiye'nin elit büyükler kategorisinde uluslararası alandaki güçlü konumu sürdürüldü."
 
 
 
- "2032 Yaz Olimpiyatları'nın değerlendirme listesinde"
 
Hasan Yıldız, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bünyesinde yer alan muaythainin, Asya SEA Olimpik Oyunları, Asya Gençlik Oyunları, Pan Amerika Oyunları, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları ve Riyad'daki İslam Oyunları'nda resmi branş olarak yer aldığını söyledi.
 
Muaythainin 2032 Yaz Olimpiyatları'nın değerlendirme listesinde bulunan aday sporlar arasında olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:
 
"Muaythai, 2026 takviminde de Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki kıta şampiyonalarının yanı sıra IOC onaylı kuruluş olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISSF) tarafından düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası, IOC onaylı Askeri Oyunlar Birliği (CISM) tarafından gerçekleştirilecek 2027 Yaz Oyunları, ayrıca muaythai ve jujitsu branşlarının yer aldığı 2026 FISU Üniversiteliler Dünya Mücadele Oyunları programda bulunuyor."
