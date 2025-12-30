NBA'in eski yıldızı Paul Pierce, San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama'nın yedekten gelmeyi kabul etmesine sert şekilde karşı çıktı ve bunun süperstar değerini zedeleyeceğini savundu.Spurs, Cleveland Cavaliers'a 112-101 mağlup olduğu maçın ardından sezonu 23-9'luk dereceyle sürdürüyor. Ancak takım etrafındaki en dikkat çekici başlık, franchise oyuncusu Victor Wembanyama'nın Jazz maçına kadar ilk beş yerine yedekten oyuna girmesiydi.Bu durum, Boston Celtics efsanesi Paul Pierce'ı rahatsız etti. Pierce, NBA tarihinde kariyerinin zirvesindeki hiçbir süperstarın yedek rolünü kabul etmediğini ve 21 yaşındaki Wembanyama'nın ilk beş için mücadele etmesi gerektiğini savundu.Pierce, Danny Green ile birlikte sunduğu "No Fouls Given" adlı podcast'te şu ifadeleri kullandı:Programdaki diğer yorumcular Danny Green ve Big Wos, Wembanyama'nın koç ekibine duyduğu saygıya ve Stephen Curry ile Kobe Bryant gibi yıldızların da kariyerlerinin belirli anlarında yedekten geldiklerine dikkat çekti.Ancak Pierce, bu oyuncuların hiçbirinin bir maçtan fazla yedek rolünü kabul etmediğini ve bir takımın kazanma formülünün süperstarının yedekten gelmesi üzerine kurulduğu bir senaryoya asla razı olmayacaklarını vurguladı. Buna rağmen San Antonio'nun bu yeni düzenle ritim yakaladığına dikkat çekildi.Wembanyama, yedekten geldiği altı maçta 18,0 sayı, 9,5 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı. Kağıt üzerinde bu rakamlar, son maçtaki performansına kıyasla daha düşük görünse de Spurs, bu süreçte yakaladığı galibiyet serisi sayesinde OKC Thunder'ın ardından Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükseldi.