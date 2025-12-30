30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Pierce: "Wemby'nin yedekten gelmesi süperstar değerini düşürür"

NBA'in eski yıldızı Paul Pierce, San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama'nın yedekten gelmeyi kabul etmesine sert şekilde karşı çıktı ve bunun süperstar değerini zedeleyeceğini savundu.

30 Aralık 2025 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com






Spurs, Cleveland Cavaliers'a 112-101 mağlup olduğu maçın ardından sezonu 23-9'luk dereceyle sürdürüyor. Ancak takım etrafındaki en dikkat çekici başlık, franchise oyuncusu Victor Wembanyama'nın Jazz maçına kadar ilk beş yerine yedekten oyuna girmesiydi.

Bu durum, Boston Celtics efsanesi Paul Pierce'ı rahatsız etti. Pierce, NBA tarihinde kariyerinin zirvesindeki hiçbir süperstarın yedek rolünü kabul etmediğini ve 21 yaşındaki Wembanyama'nın ilk beş için mücadele etmesi gerektiğini savundu.


Pierce, Danny Green ile birlikte sunduğu "No Fouls Given" adlı podcast'te şu ifadeleri kullandı:

"Wemby şu an kendi takımında üçüncü opsiyon. Adam resmen altıncı adam. Nasıl yedekten geliyorsun? Neden bunu kabul ediyorsun? Ben hayatımda, onun kalibresinde bir süperstarın birden fazla maç yedekten gelmeyi kabul ettiğini görmedim."

Programdaki diğer yorumcular Danny Green ve Big Wos, Wembanyama'nın koç ekibine duyduğu saygıya ve Stephen Curry ile Kobe Bryant gibi yıldızların da kariyerlerinin belirli anlarında yedekten geldiklerine dikkat çekti.

Ancak Pierce, bu oyuncuların hiçbirinin bir maçtan fazla yedek rolünü kabul etmediğini ve bir takımın kazanma formülünün süperstarının yedekten gelmesi üzerine kurulduğu bir senaryoya asla razı olmayacaklarını vurguladı. Buna rağmen San Antonio'nun bu yeni düzenle ritim yakaladığına dikkat çekildi.

"Hangi süperstarı böyle gördünüz? İşin tuhaf tarafı şu: Takım kazanıyor. O zaman ne yapacaksınız, onu yedekten mi getirmeye devam edeceksiniz?" 

Wembanyama, yedekten geldiği altı maçta 18,0 sayı, 9,5 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı. Kağıt üzerinde bu rakamlar, son maçtaki performansına kıyasla daha düşük görünse de Spurs, bu süreçte yakaladığı galibiyet serisi sayesinde OKC Thunder'ın ardından Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.