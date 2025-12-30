Hull City'den 5 maçta 13 puan!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı yükselişi Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı.Ligde Middlesbrough deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı.Bu sonucun ardından Hull City, son dönemdeki yüksek form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte ligde 41 puana yükseldi ve yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son dönemde ligde düşüşe geçen ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Middlesbrough ise Hull City mağlubiyetinin ardından 43 puanda kaldı.Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek.