Hull City'den 5 maçta 13 puan!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı yükselişi Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı.
Ligde Middlesbrough deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı.
Bu sonucun ardından Hull City, son dönemdeki yüksek form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.
Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte ligde 41 puana yükseldi ve yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son dönemde ligde düşüşe geçen ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Middlesbrough ise Hull City mağlubiyetinin ardından 43 puanda kaldı.
Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek.
