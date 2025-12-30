29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-1
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-3
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-0
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
2-0
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
1-1

Hull City'den 5 maçta 13 puan!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.

calendar 30 Aralık 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, son dönemde yakaladığı yükselişi Middlesbrough deplasmanında da sürdürdü ve yılı galibiyetle kapattı.

Ligde Middlesbrough deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Darko Gyabi attı.



Bu sonucun ardından Hull City, son dönemdeki yüksek form grafiğini sürdürdü. Sergej Jakirovic'in ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan topladı.

Hull City, Middlesbrough galibiyetiyle birlikte ligde 41 puana yükseldi ve yıl sonunda play-off iddiasını ortaya koydu. Son dönemde ligde düşüşe geçen ve galibiyet hasreti 3 maça yükselen Middlesbrough ise Hull City mağlubiyetinin ardından 43 puanda kaldı.

Hull City, yeni yılın ilk maçında sahasında Stoke City'yi konuk edecek. Middlesbrough, Derby County deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.