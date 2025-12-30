29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-1
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-3
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-0
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
2-0
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
1-1

Galatasaray'da yönetime istifa tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur için verilen tutuklama kararının ardından Çağlayan Adliyesi'nde yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.

29 Aralık 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili verilen tutuklama kararı sonrası yönetime tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur'a destek vermek için pazartesi sabah erken saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Timur için verilen tutuklama kararının ardından yönetimi istifaya davet etti.

Çağlayan Adliyesi'ndeki Galatasaraylı taraftarlar, tutuklama kararının ardından, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarların, "Yönetim istifa" tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
