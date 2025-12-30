30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Galatasaray'dan Icardi–Hagi mektuplarına anlamlı jest

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin Gheorghe Hagi'ye yazdığı mektubu, Hagi'nin unutulmaz cevabıyla birlikte Galatasaray Müzesi'nde sergilemeyi planlıyor.

30 Aralık 2025 11:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray yönetimi tarihi bir jest planı yapıyor.
 
Sarı kırmızılılar, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin Georghe Hagiye yazdığı mektuba hak ettiği değeri verme düşüncesinde.
 
Bunun için de önemli bir hazırlık var. Arjantinli yıldızın "Siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız" ifadelerini taşıyan mektubun, Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.
 
Sarı kırmızılı yönetim, içinde duygusal sözler barındıran ve Haci'nin de unutulmaz bir cevap verdiği iki mektubu, müzede sergileyerek efsanelerine onurlandırmayı istiyor.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
