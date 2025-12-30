Galatasaray'dan Icardi–Hagi mektuplarına anlamlı jest

Galatasaray yönetimi tarihi bir jest planı yapıyor.

Sarı kırmızılılar, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin Georghe Hagiye yazdığı mektuba hak ettiği değeri verme düşüncesinde.

Bunun için de önemli bir hazırlık var. Arjantinli yıldızın "Siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız" ifadelerini taşıyan mektubun, Galatasaray Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.