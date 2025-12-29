Manchester City'den Semenyo için hamle!

Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo transferi için harekete geçti.



KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA



Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Semenyo ile kişisel şartlarda anlaştı ve oyuncu tarafıyla yapılan anlaşmada bir sorun bulunmuyor.



SERBEST KALMA MADDESİ



Manchester City, Semenyo'nun 65 milyon sterlin (74.6 milyon euro) değerindeki serbest kalma maddesinin ayrıntıları için Bournemouth ile görüşmelere başladı.



Semenyo, Liverpool'un da transfer gündeminde yer alıyor.



SEZON PERFORMANSI



Bournemouth forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Semenyo, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.



