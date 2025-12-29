29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-065'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Manchester City'den Semenyo için hamle!

Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo ile kişisel şartlarda anlaştı. Manchester City, Bournemouth ile 65 milyon sterlin'lik serbest kalma bedelinin ayrıntıları için görüşmelere başladı.

Manchester City'den Semenyo için hamle!
Manchester City, Bournemouth forması giyen Antoine Semenyo transferi için harekete geçti.

KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Manchester City, Semenyo ile kişisel şartlarda anlaştı ve oyuncu tarafıyla yapılan anlaşmada bir sorun bulunmuyor.

SERBEST KALMA MADDESİ

Manchester City, Semenyo'nun 65 milyon sterlin (74.6 milyon euro) değerindeki serbest kalma maddesinin ayrıntıları için Bournemouth ile görüşmelere başladı.

Semenyo, Liverpool'un da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan 25 yaşındaki Semenyo, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
