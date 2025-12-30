29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-1
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-3
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-0
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
2-0
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
1-1

Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya

Gençlerbirliği'nde dikkat çeken bir sezon geçiren Franco Tongya için Parma iddiaları yalanlandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
Gençlerbirliği'nde sezona damga vuran Franco Tongya için yeni bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
 
Sacha Tavolieri'nin haberine göre bu kış transfer dönemi için Serie A ekibi Parma, Franco Tongya ile ilgilenmediği ve İtalyan kulübün oyuncu adına herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı öğrenildi.
 
Gençlerbirliği forması giyen İtalyan kanat oyuncusunun, kariyerindeki bir sonraki adımı atmadan önce sezonu Ankara temsilcisinde tamamlamayı planladığı ifade edildi.
 
Tongya'nın performansı Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda.
 
Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Franco Tongya'nın durumunu yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
