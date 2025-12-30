30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Trabzonspor'dan Nwaiwu için son teklif!

Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen stoper Chibuike Nwaiwu için 7 milyon euro'luk son bir teklif yaptı.

calendar 30 Aralık 2025 11:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Nwaiwu için son teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transferde bir numaralı hedefini stoper olarak belirleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listenin başındaki isim, Chibuike Nwaiwu...

Bordo-mavililer, uzun süredir 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çaba harcıyor. Nijeryalı futbolcunun kulübü Wolfsberger ile temas halinde olan Trabzonspor, pazarlıklarını sürdürürken Avusturya ekibine son teklifini de iletti.

Wolfsberger'e bonuslarla birlikte 7 milyon Euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, bu teklifin üzerine çıkmayacaklarını belirterek beklemeye geçti. Nwaiwu bu sezon 16 maçta forma giyerken 1 de gol attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.