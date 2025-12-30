29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
3-1
29 Aralık
Angola-Mısır
0-0
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
2-3
29 Aralık
Zambia-Fas
0-3
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
0-0
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
2-0
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
0-2
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
0-1
29 Aralık
Leicester City-Derby County
2-1
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
1-1

Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın bonservis sorununu çözmesini beklerken, 2 Ocak'ta resmi transfer döneminin açılmasıyla ilk imzayı attırmayı hedefliyor.

30 Aralık 2025 08:22
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
Beşiktaş, Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Salih Özcan için yoğun bir görüşme trafiğinde içinde.

Siyah-beyazlılar, Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesinin son yılında olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisini kendisinin çözmesini bekliyor.

2 Ocak'a kadar konunun olumlu sonuçlanması ve resmi transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk imzanın Salih Özcan ile atılması düşünülüyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
