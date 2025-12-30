Beşiktaş, Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Salih Özcan için yoğun bir görüşme trafiğinde içinde.
Siyah-beyazlılar, Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesinin son yılında olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisini kendisinin çözmesini bekliyor.
2 Ocak'a kadar konunun olumlu sonuçlanması ve resmi transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk imzanın Salih Özcan ile atılması düşünülüyor.
Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ın bonservis sorununu çözmesini beklerken, 2 Ocak'ta resmi transfer döneminin açılmasıyla ilk imzayı attırmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Salih Özcan için yoğun bir görüşme trafiğinde içinde.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!
-
9
Erden Timur için tutuklama kararı
-
8
Michy Batshuayi için veda yakın!
-
7
Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!
-
6
Tayfur Bingöl'den Rafa Silva yorumu
-
5
Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
-
4
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
-
3
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
-
2
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
-
1
Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
- 08:52 Beşiktaş'ın listesinde iki yeni golcü!
- 08:42 Fenerbahçe'de beklenti 30 milyon euro!
- 08:40 Fenerbahçe'de gündem olağanüstü genel kurul!
- 08:28 Mert Günok için Fenerbahçe yanıtı!
- 08:22 Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
- 08:21 Galatasaray'da fesih kararı: Yusuf Demir
- 08:10 Galatasaray'da alternatif plan Timber
- 01:11 Porto ligde namağlup yoluna devam!
- 00:44 Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı
- 00:39 Hull City'den 5 maçta 13 puan!
- 00:18 Beşiktaş ve Trabzonspor takipte: Franco Tongya
- 23:57 Galatasaray'da yönetime istifa tepki!
- 23:54 Fas lider çıktı, Mali ikinci!
- 23:34 Andrew Goudelock gözaltına alındı
- 23:21 Erden Timur için tutuklama kararı
- 22:52 Fenerbahçe'den Nkunku için Milan'la temas!
- 22:25 Şike iddiası: 14 futbolcu için tutuklama talebi!
- 22:04 Michy Batshuayi için veda yakın!
- 22:01 NBA All-Star ilk taraftar oylamasında sonuçlar!
- 21:48 Gremio, Tete'yi istiyor: Fotoğraf olay çıkardı!
- 21:46 Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattı
- 21:28 Kızılyıldız'ın en iyisi Krunic!
- 20:56 Mısır ve Güney Afrika üst tura yükseldi
- 20:30 Berkan Kutlu'ya 7 talip birden!
- 20:28 Ruben Amorim: "Siz istediniz diye sistemi değiştiremem"
- 20:18 Ronald Araujo, Barcelona ile çalışmalara başladı
- 20:08 Manchester City'den Semenyo için hamle!
- 20:06 2026 Dünya Kupası'na rekor ilgi!
- 19:47 Lille'den Berke Özer paylaşımı!
- 19:30 Erden Timur için tutuklama talebi!
- 19:27 West Ham'da Bilic ihtimali güçleniyor
- 19:13 TFF, 70 futbolcunun itirazı reddetti
- 19:07 Sandro Tonali'den Eddie Howe'a övgü dolu sözler!
- 19:00 Tayfur Bingöl'den Rafa Silva yorumu
- 18:39 Fenerbahçe'den Souffian El Karouani'ye cazip teklif!
- 18:12 Bahis soruşturmasında 428 PFDK sevki!
- 18:00 Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi
- 17:53 Çaykur Rizespor'da Vaclav Jurecka ile yollar ayrıldı
- 17:52 Rizespor'dan Cenk Tosun açıklaması!
- 17:49 İstanbulspor'da Barış Kanbak'tan üst sıra hedefi
- 17:46 Girona'da Stegen düşüncesi
- 17:30 Sofyan Amrabat için teklif 18 milyon euro!
- 17:11 Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic'i açıkladı!
- 17:00 Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına tanıdık isim!
- 16:45 Anadolu Efes'ten oyun kurucu transferi: Saben Lee
- 16:44 Boksör Anthony Joshua trafik kazasına karıştı: İki ölü
- 16:32 MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor
- 16:30 İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip!
- 16:19 Vanspor, sol kanat oyuncusu Hostikka ile ön protokol imzaladı
- 16:16 Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan
- 15:57 Kasımpaşa'dan Beşiktaşlı Taylan Bulut'a kanca!
- 15:34 Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor!
- 15:22 Flamengo, Filipe Luis ile uzattı!
- 14:55 Ronaldo'dan geleceği için açıklama!
- 14:50 Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik
- 14:47 Ayın golü seçimi sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım
- 14:45 Söke 1970'te dört genç deneniyor
- 14:41 Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!
- 14:40 Ege takımlarını düşme korkusu sardı
- 14:29 CSKA Moskova'dan Oğuz Aydın hamlesi!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma, Genoa'yı mağlup etti: Zirve yarışı kızıştı
Hull City'den 5 maçta 13 puan!
Michy Batshuayi için veda yakın!
Ruben Amorim: "Siz istediniz diye sistemi değiştiremem"
Manchester City'den Semenyo için hamle!
Lille'den Berke Özer paylaşımı!
West Ham'da Bilic ihtimali güçleniyor
Sandro Tonali'den Eddie Howe'a övgü dolu sözler!
Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi
Girona'da Stegen düşüncesi
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9