Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Salih Özcan için yoğun bir görüşme trafiğinde içinde.



Siyah-beyazlılar, Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesinin son yılında olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, bonservisini kendisinin çözmesini bekliyor.



2 Ocak'a kadar konunun olumlu sonuçlanması ve resmi transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk imzanın Salih Özcan ile atılması düşünülüyor.







