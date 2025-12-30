30 Aralık
Galatasaray'dan ara transferde ilk hamle: Gouiri

Sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Marsilya forması giyen Amine Gouiri için girişimlere başladı.

Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık problemleriyle zor günler geçiren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.
 
Takvim'in haberine göre Galatasaray, bu doğrultuda ilk resmi adımını attı. Yönetimin, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Amine Gouiri için girişimlere başladığı öğrenildi.
 
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
 
Sarı-kırmızılıların, Fransız kulübüyle masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sunduğu ifade edildi.
 
Gouiri, sezon başında Rennes'ten 19 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olmuştu. Ancak Cezayirli forvet, yeni takımında beklenen çıkışı henüz yapamadı.
 
GOUIRI SICAK BAKIYOR
 
Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen 25 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklife son derece olumlu yaklaştığı ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Bu durum, transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.
 
Bu sezon Marsilya formasıyla 7 maçta 1 gol kaydeden Gouiri'nin, Galatasaray'da daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği ifade ediliyor.
 
Yönetimin, görüşmeleri kısa süre içinde ilerleterek transferi netleştirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
