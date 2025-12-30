Galatasaray'dan ara transferde ilk hamle: Gouiri

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık problemleriyle zor günler geçiren Galatasaray , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.

Takvim'in haberine göre Galatasaray, bu doğrultuda ilk resmi adımını attı. Yönetimin, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Amine Gouiri için girişimlere başladığı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-kırmızılıların, Fransız kulübüyle masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sunduğu ifade edildi.

Gouiri, sezon başında Rennes'ten 19 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olmuştu. Ancak Cezayirli forvet, yeni takımında beklenen çıkışı henüz yapamadı.

GOUIRI SICAK BAKIYOR

Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen 25 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan gelen teklife son derece olumlu yaklaştığı ve Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Bu durum, transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

Bu sezon Marsilya formasıyla 7 maçta 1 gol kaydeden Gouiri'nin, Galatasaray'da daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Yönetimin, görüşmeleri kısa süre içinde ilerleterek transferi netleştirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.