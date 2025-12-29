Ruben Amorim: 'Siz istediniz diye sistemi değiştiremem'

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Wolverhampton maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Portekizli çalıştırıcı, üç stoperli sistemine olan güvenini yineledi, ancak Manchester United kadrosundaki eksiklikler nedeniyle önümüzdeki maçlarda bazı uyarlamalar yapmak zorunda kalabileceğini kabul etti:

"Geçen sezon geldiğimde, belki de sistemimi uygulamak için doğru oyunculara sahip olmadığımı fark ettim, ama bu bir sürecin başlangıcıydı. Bir kimlik oluşturmaya çalıştık. Bugün durum farklı. Çok fazla oyuncumuz yok, bu yüzden uyum sağlamamız gerekiyor. Oyuncularımız, değişiklikleri neden yaptığımızı anlıyor. Bu, basın veya taraftar baskısıyla ilgili değil. Sizler sistem değişikliklerinden bahsettiğinizde, ben değişiklik yapamam; çünkü oyuncularım bunun sizin için yapıldığını anlar ve bu bir teknik direktörün sonu olur."

Amorim, Aston Villa maçında sakatlanan Bruno Fernandes'in de Wolverhampton karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı:

"Bruno antrenman yapmak istiyor ama Wolverhampton karşısında sahada olma şansı yok. Bu imkansız. Bunu yazabilirsiniz."

Portekizli yıldız hakkında övgüleri de esirgemeyen Amorim, şunları söyledi:

"O bir lider. Oynamadığında sessiz kalan biri değil, sürekli konuşuyor. Bu yüzden kaptan. Bazen hataları oluyor ama yaptığı çok iyi şeyler de var. Maçlardan veya tedavilerden sonra, diğer oyuncuların antrenmanlarını izliyor. Sizlerin görmediği çok şey var."