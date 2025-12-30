30 Aralık
Burnley-Newcastle
22:30
30 Aralık
Chelsea-Bournemouth
22:30
30 Aralık
N. Forest-Everton
22:30
30 Aralık
West Ham United-Brighton
22:30
30 Aralık
Arsenal-Aston Villa
23:15
30 Aralık
M. United-Wolves
23:15
30 Aralık
Uganda-Nijerya
19:00
30 Aralık
Tanzanya-Tunus
19:00
30 Aralık
Benin-Senegal
22:00
30 Aralık
Bostvana-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Levent Tüzemen: "Icardi ile sözleşme uzatılacak"

Levent Tüzemen, Mauro Icardi ile yönetimin sözleşme uzatma kararı alacağına inandığını söyledi.

30 Aralık 2025 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Levent Tüzemen: 'Icardi ile sözleşme uzatılacak'
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
 
"Icardi imza atacak mı?" sorusunu yanıtlayan Tüzemen, Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı camiadaki yerinin çok özel olduğuna vurgu yaptı.
 
Tüzemen, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da sadece bir futbolcu değil, adeta bir fenomen haline geldiğini belirterek, "Mauro Icardi, Galatasaray'ın bir fenomeni oldu. İlk 2 şampiyonlukta attığı gollerle ön plana çıktı ve gol krallığı yaşadı. Galatasaray taraftarı, Icardi'yi çok seviyor. Özellikle çocukların Galatasaraylı olmasında çok büyük payı var. Bir reklam yıldızı gibi, sosyal medyada Galatasaray ürünlerini resmen pazarladı, Galatasaray ile yaşadığını vurguladı. Gollerinden sonra yaptığı sevinç hareketi ile çocukların sevgilisi haline geldi. Özellikle Hagi'ye yazdığı mektup gönülleri fethetti. Ben yönetimin yerinde olsam, hem Icardi'nin hem de Hagi'nin birbirlerine yazdıkları güzel ifadelerin metnini Galatasaray müzesine gelecek nesillere örnek olması için koyarım. Yönetimin, Icardi ile sözleşme uzatacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
