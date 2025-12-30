Levent Tüzemen: 'Icardi ile sözleşme uzatılacak'

Levent Tüzemen, Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Icardi imza atacak mı?" sorusunu yanıtlayan Tüzemen, Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı camiadaki yerinin çok özel olduğuna vurgu yaptı.

Tüzemen, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da sadece bir futbolcu değil, adeta bir fenomen haline geldiğini belirterek, "Mauro Icardi, Galatasaray'ın bir fenomeni oldu. İlk 2 şampiyonlukta attığı gollerle ön plana çıktı ve gol krallığı yaşadı. Galatasaray taraftarı, Icardi'yi çok seviyor. Özellikle çocukların Galatasaraylı olmasında çok büyük payı var. Bir reklam yıldızı gibi, sosyal medyada Galatasaray ürünlerini resmen pazarladı, Galatasaray ile yaşadığını vurguladı. Gollerinden sonra yaptığı sevinç hareketi ile çocukların sevgilisi haline geldi. Özellikle Hagi'ye yazdığı mektup gönülleri fethetti. Ben yönetimin yerinde olsam, hem Icardi'nin hem de Hagi'nin birbirlerine yazdıkları güzel ifadelerin metnini Galatasaray müzesine gelecek nesillere örnek olması için koyarım. Yönetimin, Icardi ile sözleşme uzatacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.