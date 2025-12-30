30 Aralık
Franz Wagner'ın geri dönüş tarihi hâlâ belirsiz

Orlando Magic'in yıldız oyuncusu Franz Wagner'in sahalara dönüşü için henüz net bir takvim bulunmuyor.

Magic başantrenörü Jamahl Mosley, Alman yıldızın durumu hakkında yaptığı açıklamada, geri dönüş tarihinin hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti.

Orlando Magic forması giyen Franz Wagner, üç hafta önce yaşadığı ayak bileği sakatlığının ardından henüz sahalara dönmeye hazır değil. Ancak başantrenör Jamahl Mosley, yıldız oyuncunun iyileşme sürecine yaklaşımı ve gelişim isteği konusunda övgü dolu sözler kullandı.

Bu ayın başında Madison Square Garden'da oynanan maçta Wagner, bir sporcu için adeta kabusa dönüşebilecek bir an yaşadı. Alman yıldız, sezonu bitirebilecek türden sakatlıkların genellikle yaşandığı, izleyen herkesin nefesini tuttuğu ürkütücü bir düşüş yaşadı.


Neyse ki Wagner, ciddi bir sakatlıktan kurtuldu ve yapılan kontrollerin ardından sol ayak bileğinde yüksek seviye burkulma (high ankle sprain) teşhisi kondu. İlk değerlendirmelerde 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak en kötü senaryodan kaçınılmış olsa da, 24 yaşındaki forvetin biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olduğu görülüyor. BasketNews'e konuşan Mosley, Wagner'in dönüşüyle ilgili net bir tarih vermekten kaçındı.

Toronto Raptors karşısında, 21 sayılık farkın korunamayıp zorlu bir mağlubiyet yaşandığı maç öncesinde konuşan Mosley, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda belirlenmiş bir geri dönüş tarihi ya da program yok."

Söz konusu maçta Wagner'in saha içindeki en önemli partnerlerinden biri olan Paolo Banchero, 23 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple-double yapmasına rağmen, bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Wagner, 7 Aralık'ta yaşadığı sakatlığın ardından üç haftadır forma giyemiyor. Mevcut tabloya bakıldığında, iyileşme sürecinin ilk açıklanan ve en iyimser senaryo olan dört haftalık sürenin de ötesine geçebileceği ifade ediliyor.

Alman forvet, geçtiğimiz sezon Aralık ile Ocak ayları arasında sağ oblik kasındaki yırtık nedeniyle 20 maça kadar varan bir süre sahalardan uzak kalmıştı. O dönemde de Wagner'in ne kadar süre yok olacağı ilk etapta belirsizdi.

Wagner, Magic'in sabah antrenmanında oldukça moralli görünse de, parkede herhangi bir bireysel çalışma yaptığı görülmedi. Alman oyuncunun kondisyon bisikletinde çalıştığı, ancak henüz saha içi basketbol aktivitelerine başlamadığı belirtildi.

