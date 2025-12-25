Akın Gürlek'ten soruşturma için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, devam eden soruşturmada, "daha büyük isimler var" gibi iddialara itibar edilmemesini, operasyonların satıcılara yönelik süreceğini söyledi.

calendar 25 Aralık 2025 11:04 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 11:05
Fotoğraf: AA
Akın Gürlek'ten soruşturma için açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Gürlek, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak." dedi.


Sosyal medyada "Sadettin Saran'dan daha büyük isimler var." iddialarına ilişkin ise Gürlek, "Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor." dedi.

Gürlek, soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların da etkisi olduğunu dile getirdi.

