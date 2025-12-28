Sporcu ailenin 'beşikte başlayan' karate sevgisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve yetişkin her ferdi milli karateci olan Kocal ailesinde spor sevgisi çocukların ardından torunlara da aktarılıyor.



Karateye 42 yıl önce başlayan milli sporcu İsmail Kocal (50), 1998'de evlendikten sonra hayat arkadaşı Özlem Kocal'ı da branşa yönlendirdi.



İkisi de milli sporcu olan ve antrenörlük yapan Kocal çiftinin 6 çocuğu da anne ve babalarının izinden giderek milli takıma kadar yükseldi.

Yetişkin aile üyelerinin hepsi milli karateci olan Kocal ailesi, yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda madalyalar kazanarak başarılarını taçlandırdı.Kocal çifti, milli karateci Murat Efe ile evlenen büyük kızları İrem Sena Efe'nin iki çocuğunu da "karateci" yetiştirmeyi hedefliyor.Baba İsmail Kocal, AA muhabirine, küçük yaşlarda karateyle tanıştığını söyledi.Karatenin hayatının parçası olduğunu, çocuklarını da bu yönde yetiştirdiğini belirten Kocal,iye konuştu.Kocal, "Ashihara" ve "Kyokushin-Kan" dalıyla ilgilendiğini, 10 yıldır kendi spor kulübünde yeni sporcular yetiştirdiğini aktardı.Öğrencilerini kendi çocuklarıyla bir gördüğünü anlatan Kocal,dedi.Kocal, ailede en az şampiyonluğa sahip çocuğunun bile 6 Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu sözlerine ekledi.Özlem Kocal da evlendikten sonra bu sporla ilgilenmeye başladığını dile getirdi.Türkiye ve Avrupa'da derecelerinin olduğu bilgisini veren Kocal, şöyle devam etti:Ailenin büyük kızı İrem Sena Efe (26) 2021'de kendisi gibi milli karateci Murat Efe ile spor salonunda tanıştığını, ardından evlendiğini anlattı.Efe, 2 çocuğuyla" sürdüreceğini vurgulayarak 2017, 2018, 2019 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonluğu kazandığını ve "En Teknik Sporcu Ödülü"ne layık görüldüğünü aktardı.Furkan Osman Kocal, bölgesel, ulusal ve uluslararası derecelerinin olduğunu dile getirdi.Kocal,fadelerini kullandı.Aybüke Seda Kocal (20) 2 kez dünya şampiyonu olduğunu, antrenörlük yapmak istediğini söyledi.Berra Su Kocal (16) geçen yıl milli takıma seçildiğini dile getirerek 2026'nın şubat ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını kaydetti.Ailenin diğer çocukları Aynisa Sema ile Muhammed İbrahim Kocal da karatenin hayatlarındaki önemine değindiler.