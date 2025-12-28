Dusan Alimpijevic: 'Düştüğünüzde ayağa kalkmak önemli'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadelenin mental yönüne dikkat çeken Alimpijevic, oyuncularını tebrik ederek, "Bu tip maçlar her zaman mentalite ile alakalı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı kazanmanın bir yolunu buldular. Böyle anlarda kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.



"BAZI DURUMLARDAN ÇOK YORGUNUZ"

Takımın yaşadığı fiziksel zorluklara da değinen Sırp çalıştırıcı,dedi.

Alimpijevic, takımın geldiği noktaya dikkat çekerek, "Bize sezon başı biri çıkıp '2025 biterken ligde 13/13 yapıp EuroCup'ta 2. sırada olacaksınız' deseydi bunu hemen kabul ederdik" ifadelerini kullandı.



"DÜŞTÜĞÜNÜZDE AYAĞA KALKMAK ÖNEMLİ"



Zor anlarda ayakta kalmanın önemine vurgu yapan Alimpijevic, "Bazen düşebiliriz; düşmek dert değil, ayağa kalkmayı bilmek önemli" sözleriyle takımın duruşunu özetledi.



TARAFTAR İÇİN AÇIKLAMA



Salon atmosferi ve taraftar desteği hakkında da konuşan deneyimli başantrenör, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum; nereye gitsek taraftarlarımızı görüyoruz, her zaman bizi destekliyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.



