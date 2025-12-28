28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-190'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Dusan Alimpijevic: "Düştüğünüzde ayağa kalkmak önemli"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor karşılaşmasının ardından konuştu.

calendar 28 Aralık 2025 17:50 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 18:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Düştüğünüzde ayağa kalkmak önemli'
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Aliağa Petkimspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin mental yönüne dikkat çeken Alimpijevic, oyuncularını tebrik ederek, "Bu tip maçlar her zaman mentalite ile alakalı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı kazanmanın bir yolunu buldular. Böyle anlarda kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

"BAZI DURUMLARDAN ÇOK YORGUNUZ"



 Takımın yaşadığı fiziksel zorluklara da değinen Sırp çalıştırıcı, "Bazı durumlardan çok yorgunuz, bazı sakatlıklar var ama bir şekilde bu durumu idare etmenin yolunu buluyoruz" dedi.

"BUNU KABUL EDERDİK"

Alimpijevic, takımın geldiği noktaya dikkat çekerek, "Bize sezon başı biri çıkıp '2025 biterken ligde 13/13 yapıp EuroCup'ta 2. sırada olacaksınız' deseydi bunu hemen kabul ederdik" ifadelerini kullandı.

"DÜŞTÜĞÜNÜZDE AYAĞA KALKMAK ÖNEMLİ"

Zor anlarda ayakta kalmanın önemine vurgu yapan Alimpijevic, "Bazen düşebiliriz; düşmek dert değil, ayağa kalkmayı bilmek önemli" sözleriyle takımın duruşunu özetledi.

TARAFTAR İÇİN AÇIKLAMA

Salon atmosferi ve taraftar desteği hakkında da konuşan deneyimli başantrenör, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum; nereye gitsek taraftarlarımızı görüyoruz, her zaman bizi destekliyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
