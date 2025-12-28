28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-177'
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-373'
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
0-037'
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Beşiktaş'a transferde rakip çıktı: Arnaud Kalimuendo

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo için Eintracht Frankfurt'un yeniden devreye girdiği iddia edildi.

calendar 28 Aralık 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı: Arnaud Kalimuendo
Eintracht Frankfurt, hücum hattını güçlendirmek için Arnaud Kalimuendo transferinde yeniden harekete geçti. 

Sky Sport DE'nin haberine göre, Frankfurt, Fransız forvet için son günlerde somut görüşmelere başladı. Oyuncunun mevcut kulübü Nottingham Forest'ın da yaşanan gelişmelerden haberdar edildiği aktarıldı.

ÖNCELİKLİ HEDEF OSULA

Haberde, Eintracht Frankfurt'un hücum hattı için öncelikli hedefinin William Osula olduğu ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Kalimuendo'nun güçlü bir alternatif olarak öne çıktığı belirtildi.

TRT Spor'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.



BU SEZON NE YAPTI?

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
