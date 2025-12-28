28 Aralık
Off-road tutkunları Trabzon'daki Hıdırnebi Yaylası'nda bir araya geldi

Off-road tutkunları kar yağışının ardından Trabzon'daki Hıdırnebi Yaylası'nda bir araya geldi

calendar 28 Aralık 2025 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, kar yağışının ardından off-road tutkunları ve kar kızağı yapmak isteyenleri ağırladı.

İl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünen yayla, ekstrem sporları sevenlerin ilk durağı oluyor.


Araçlarıyla yaylaya gelen off-road tutkunları, arazide sürüş yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. Yaylaya beraberinde kar kızakları ile gelenler de eğlenceli aktivite gerçekleştirdi.

Gruptakilerden İrfan Çakır, AA muhabirine, kar yağışının ardından kendini gösteren güneşin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Zevkli bir aktivite yaptıklarını belirten Çakır, "Kar yağdığını duyar duymaz arkadaşlarla toplanıp geldik. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Kışı dört gözle bekliyoruz. Hıdırnebi çok sevdiğimiz bir mevki ve birçok araç buralara gelir." diye konuştu.

Çakır, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nın yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan her noktaya gitmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Atakan Akın ise yaylanın adeta doğal bir pist oluşturduğuna değinerek, "Araçlarımızda vinçlerimiz var. Kendimizi gerektiği zaman kaldığımız yerlerden çıkarabiliyoruz." dedi.

Ali İhsan Turfanda da araçlarıyla heyecanlı anlar yaşadıklarını belirterek, "Normalde Trabzon'da her yeri geziyoruz ama Hıdırnebi ayrı güzel. Yazın güzel kışın daha güzel. Herkes buraya gelsin görsün. Turizm açısından da çok güzel." ifadesini kullandı.

Yaylada işletmesi bulunan Ogün Bakırcı da kış mevsiminde yerli ziyaretçilerin ilgisinin yabancılara göre daha fazla olduğunu kaydetti.

