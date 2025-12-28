28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-179'
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-375'
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
0-039'
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Zaniolo için transfer itirafı!

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu ve, "Buraya gelmeyi çok istedi." dedi.

calendar 28 Aralık 2025 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaniolo için transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, ligde Lazio ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için de konuşan Runjaic, İtalyan futbolcu için, "Buraya gelmeyi çok istedi." sözlerini sarf etti.

Runjaic, 26 yaşındaki futbolcu için, "Atletik açıdan büyük gelişim gösteriyor. Takım arkadaşlarına çok yardımcı oluyor. Baskı ile başa çıkma konusunda onunla sürekli konuşuyorum ve bu konuda da büyük gelişim gösteriyor." diye konuştu.


Udinese'de 16 maçta süre bulan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.