28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
0-01'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-00'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu

Sakaryspor'un olağanüstü seçimli genel kongresinde kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.

calendar 28 Aralık 2025 15:24 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 15:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sakaryspor'un olağanüstü seçimli genel kongresinde kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.

Sakaryaspor'da 19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi. Ertelenen kongre öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile yaptığı görüşmenin ardından Zengin'in adaylığı kamuoyuna açıklandı.

Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor'un 47'nci başkanı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
