28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor

Roma, Atletico Madrid'ten Giacomo Raspadori transferinde önemli bir aşamaya geldi.

calendar 28 Aralık 2025 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A ekiplerinden Roma, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Il Tempo'dan Filippo Biafora'nın haberine göre Roma, Giacomo Raspadori için Atletico Madrid'e son saatlerde yeni bir teklif sundu.

Sportif direktör Massara'nın önerisi, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü içerirken, toplam bedelin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtildi.

TARAFLAR BİRBİRİNE YAKLAŞTI

Bu teklif, günlerdir süren görüşmelerin ardından Roma ile Atletico Madrid arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı. Roma cephesi, transferi sonuçlandırmak adına otomatik olmayan ve özel şartlara bağlı bir satın alma zorunluluğu maddesine de açık kapı bıraktı.


GASPERINI İÇİN KRİTİK TARİH

Trigoria'da hedef, teknik direktör Gasperini için büyük önem taşıyan ocak ayının ilk haftasına kadar anlaşmayı tamamlamak. Pellegrini'nin yaşadığı sakatlık sonrası transfer görüşmeleri hız kazanırken, Raspadori; çok yönlülüğü, tecrübesi ve hemen katkı verebilecek profiliyle ideal aday olarak öne çıkıyor.

GÖZLER ATLETICO MADRID'DE

Roma, teklifini yükseltti ve İspanyol kulübünün taleplerine yaklaşmaya hazır olduğunu net şekilde gösterdi. Şimdi gözler Atletico Madrid'den gelecek yanıtta. Önümüzdeki saatler, her geçen gün daha da somutlaşan bu transferde belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

İtalyan forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 14 maçta süre alırken 2 gol attı 3 de asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.