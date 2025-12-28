Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor

TARAFLAR BİRBİRİNE YAKLAŞTI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.Il Tempo'dan Filippo Biafora'nın haberine göre Roma, Giacomo Raspadori için Atletico Madrid'e son saatlerde yeni bir teklif sundu.Sportif direktör Massara'nın önerisi, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü içerirken, toplam bedelin yaklaşık 20 milyon euro olduğu belirtildi.Bu teklif, günlerdir süren görüşmelerin ardından Roma ile Atletico Madrid arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı. Roma cephesi, transferi sonuçlandırmak adına otomatik olmayan ve özel şartlara bağlı bir satın alma zorunluluğu maddesine de açık kapı bıraktı.Trigoria'da hedef, teknik direktör Gasperini için büyük önem taşıyan ocak ayının ilk haftasına kadar anlaşmayı tamamlamak. Pellegrini'nin yaşadığı sakatlık sonrası transfer görüşmeleri hız kazanırken, Raspadori; çok yönlülüğü, tecrübesi ve hemen katkı verebilecek profiliyle ideal aday olarak öne çıkıyor.Roma, teklifini yükseltti ve İspanyol kulübünün taleplerine yaklaşmaya hazır olduğunu net şekilde gösterdi. Şimdi gözler Atletico Madrid'den gelecek yanıtta. Önümüzdeki saatler, her geçen gün daha da somutlaşan bu transferde belirleyici olacak.İtalyan forvet, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 14 maçta süre alırken 2 gol attı 3 de asist yaptı.