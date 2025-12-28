28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
0-0DA
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!

Paris Saint-Germain, savunma hattı için Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande adına 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

calendar 28 Aralık 2025 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!
Paris Saint-Germain, savunma hattını güçlendirmek adına Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande için önemli bir hamleye hazırlanıyor. 

Gazeteci Loic Jego'nun aktardığı bilgilere göre, PSG, Fildişi Sahilli stoper için 45 milyon euro ödemeye hazır.

Diomande'nin, Paris ekibinin savunmasında görev yapan Willian Pacho ile sık sık karşılaştırılması, genç oyuncunun Teknik Direktör Luis Enrique'nin aradığı profile tam anlamıyla uyduğunu ortaya koyuyor. 

Sporting CP ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki savunmacının, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce kulübüyle 2030'a kadar uzatılmış yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardığı da belirtiliyor. Buna rağmen PSG'nin, transferi ara transfer döneminde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
