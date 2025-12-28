Paris Saint-Germain, savunma hattını güçlendirmek adına Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande için önemli bir hamleye hazırlanıyor.
Gazeteci Loic Jego'nun aktardığı bilgilere göre, PSG, Fildişi Sahilli stoper için 45 milyon euro ödemeye hazır.
Diomande'nin, Paris ekibinin savunmasında görev yapan Willian Pacho ile sık sık karşılaştırılması, genç oyuncunun Teknik Direktör Luis Enrique'nin aradığı profile tam anlamıyla uyduğunu ortaya koyuyor.
Sporting CP ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki savunmacının, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce kulübüyle 2030'a kadar uzatılmış yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardığı da belirtiliyor. Buna rağmen PSG'nin, transferi ara transfer döneminde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.
PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!
Paris Saint-Germain, savunma hattı için Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande adına 45 milyon euroyu gözden çıkardı.
Paris Saint-Germain, savunma hattını güçlendirmek adına Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande için önemli bir hamleye hazırlanıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal tepkisi
-
9
Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
-
8
Dursun Özbek: "Başarımız rahatsız ediyor"
-
7
Cagliari teknik direktöründen Semih Kılıçsoy övgüsü!
-
6
Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
-
5
Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram
-
4
Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!
-
3
Fenerbahçe'den Frattesi için cazip teklif
-
2
Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!
-
1
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Souffian El Karouani
- 16:42 Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!
- 16:30 Milan kazandı: Nkunku'dan bu sezon ilk!
- 16:24 Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor
- 16:12 PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!
- 15:40 Hakimi'den Mbappe itirafı: "Afrika Kupası'nı kazanabileceğimizi söyledi"
- 15:31 Boluspor deplasmanda kazandı!
- 15:30 Keçiörengücü, evinde üç puanı üç golle aldı!
- 15:24 Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu
- 15:09 Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!
- 15:05 Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı
- 14:59 Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars'ın sakatlığına ilişkin açıklama!
- 14:50 Zaniolo için transfer itirafı!
- 14:42 Beşiktaş'a transferde rakip çıktı: Arnaud Kalimuendo
- 14:37 Galatasaray'a özel tribün: En ucuz bilet 5 Bin TL
- 14:31 Bodrum FK, 2025'i mutsuz bitirdi!
- 14:16 Altay'da ihtar çeken oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
- 14:16 Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Hicham Boudaoui
- 14:08 Göztepe'de Lis'in büyük değişimi!
- 13:56 Erden Timur için destek açıklaması
- 13:49 Sporcu ailenin "beşikte başlayan" karate sevgisi
- 13:43 Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali!
- 13:42 Ağrılı gurbetçi gençler kışın, unutulan "topa dara" oyunuyla stres atıyor
- 13:39 Erzincan, yetiştirdiği milli sporcularla badmintondaki başarı çıtasını yükseltiyor
- 13:32 Duvan Zapata için Beşiktaş yanıtı!
- 13:26 Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
- 13:25 Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları başlıyor
- 13:23 Türk okçuluğunda hedef "olimpiyatlarda madalya geleneğini" sürdürmek
- 13:19 Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
- 13:18 Talen Horton-Tucker'dan Saras itirafı!
- 13:14 Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır
- 12:54 Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
- 12:44 Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!
- 12:42 Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan istiyor!
- 12:27 Dünya manşetlerinde Victor Osimhen!
- 12:14 Spalletti: "Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum"
- 12:09 Westbrook, asist sıralamasında Magic Johnson'ı geride bıraktı!
- 11:44 Trabzonspor'da Savic için veda düşüncesi
- 11:37 Dursun Özbek: "Başarımız rahatsız ediyor"
- 11:30 Rodrigo Becao için yeni talip!
- 11:21 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tarihi takas ihtimali
- 11:21 Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Souffian El Karouani
- 11:17 Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor
- 11:10 Disasi'de son karar Okan Buruk'un!
- 11:07 Jerome Opoku'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
- 10:44 Fenerbahçe'ye ilaç olacak: Anthony Musaba
- 10:38 Murat Özbostan'dan Beşiktaş eleştirisi!
- 10:25 Trabzonspor'da Galatasaray öncesi kriz!
- 10:23 Yunus Akgün durmak bilmiyor: Ameliyattan sahaya!
- 10:10 Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!
- 10:06 Galatasaray, kararı ona bıraktı!
- 10:03 Fenerbahçe'nin listesinde: Emin Bayram
- 09:53 Trabzonspor'un yeni gözdesi Ahmed Kutucu
- 09:48 Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Sadettin Saran görüştü
- 09:43 İşte Galatasaray'ın Ruben Neves bütçesi!
- 09:33 Trabzonspor'dan Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye teklif
- 09:25 Beşiktaş'ta Jörgensen'in alternatifi yine Premier Lig'den!
- 09:24 Galatasaray yönetiminin yeni hamlesi: 25 milyon dolar
- 09:10 Galatasaray'dan Ugarte için teklif hazırlığı!
- 00:55 Nijerya, Süper Lig'in yıldızları ile kazandı!
- 00:40 Juventus, ikinci yarıda açıldı: Kenan Yıldız boş geçmedi
Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!
Milan kazandı: Nkunku'dan bu sezon ilk!
Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor
PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!
Real Madrid'den Ruben Neves'e ret!
Nicolas Jackson'ın menajerinden İtalya itirafı
Zaniolo için transfer itirafı!
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu
Ömer Toprak, Real Sociedad'ta!
Spalletti: "Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9