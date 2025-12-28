Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, Samet Akaydin için sürpriz bir senaryo gündeme geldi.



Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Çaykur Rizespor'da bulunan milli stoperin, yeniden şampiyonluk yarışının içine girebileceği bir transfer ihtimali konuşuluyor.



TRABZONSPOR İHTİMALİ GÜÇLENİYOR



2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Samet Akaydin, iki sezonun ardından Rizespor'un yolunu tutmuştu.

Sözcü'nün haberine göre,