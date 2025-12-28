28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!

Trabzonspor, ara transferde savunmayı güçlendirmek için Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin'i gündemine aldı.

calendar 28 Aralık 2025 12:44
Fotoğraf: AA
Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, Samet Akaydin için sürpriz bir senaryo gündeme geldi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Çaykur Rizespor'da bulunan milli stoperin, yeniden şampiyonluk yarışının içine girebileceği bir transfer ihtimali konuşuluyor. 

TRABZONSPOR İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Samet Akaydin, iki sezonun ardından Rizespor'un yolunu tutmuştu.



Sözcü'nün haberine göre, Tecrübeli savunmacı için şimdi de Trabzonspor iddiası gündemde. Samet'in, altyapı döneminde bordo-mavili kulübün U16 takımında forma giymiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

BORDO MAVİLİLER NABIZ YOKLUYOR

Ara transferde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un, iki stoper takviyesi yapması bekleniyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden birinin Samet Akaydin olduğu ifade ediliyor. Bordo-mavili kurmayların, milli oyuncu için şartları araştırdığı öğrenildi.

ALTERNATİFLER MASADA

Trabzonspor'un stoper listesinde Samet Akaydin'in yanı sıra Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da yer alıyor. Özellikle Nwaiwu için Wolfsberger'e 8 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı iddialar arasında.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.