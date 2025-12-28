Samet Akaydin için sürpriz transfer ihtimali!

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, Samet Akaydin için sürpriz bir senaryo gündeme geldi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Çaykur Rizespor'da bulunan milli stoperin, yeniden şampiyonluk yarışının içine girebileceği bir transfer ihtimali konuşuluyor.
TRABZONSPOR İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Samet Akaydin, iki sezonun ardından Rizespor'un yolunu tutmuştu.
Sözcü'nün haberine göre, Tecrübeli savunmacı için şimdi de Trabzonspor iddiası gündemde. Samet'in, altyapı döneminde bordo-mavili kulübün U16 takımında forma giymiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.
BORDO MAVİLİLER NABIZ YOKLUYOR
Ara transferde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un, iki stoper takviyesi yapması bekleniyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden birinin Samet Akaydin olduğu ifade ediliyor. Bordo-mavili kurmayların, milli oyuncu için şartları araştırdığı öğrenildi.
ALTERNATİFLER MASADA
Trabzonspor'un stoper listesinde Samet Akaydin'in yanı sıra Jerome Opoku, Ümit Akdağ ve Chibuike Nwaiwu da yer alıyor. Özellikle Nwaiwu için Wolfsberger'e 8 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı iddialar arasında.