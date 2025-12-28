Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen ve 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik stadyumda, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde bazı çalışmalar yapıldı.Stadyumda çim bakımından membran yenilemelerine, aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine kadar çalışmalar titizlikle gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği söyledi.Yarı final karşılaşmasının sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Loğoğlu, sahanın maç için hazır olduğunu ifade etti.Loğoğlu, sahada gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:Mustafa Loğoğlu, 40 gündür devam eden bakım çalışmalarında son teknolojik cihazların kullanıldığını dile getirdi.Taraftarın güzel bir statta güzel bir maç izleyeceğini vurgulayan Loğoğlu, şöyle devam etti:Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Loğoğlu, herkesi 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maça davet etti.Stadyum Müdürü Giyasettin Taşkın da stadyumda taraftarların rahat bir şekilde maç izleyebilmesi için tüm temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade etti.Yeni Adana Stadyumu'ndaki çalışmaları nedeniyle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un iç saha maçları başka stadyumlara alınmıştı.