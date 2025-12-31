Beşiktaş'ta Kartal Kayra'ya izin yok

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın ayrılığına kapıyı kapattı.
Beşiktaş, bundan yaklaşık iki hafta önce Kasımpaşa'dan Kartal Kayra Yılmaz için kiralama teklifi aldı.
Bu teklifin üzerine "Olur" yanıtı veren siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahanın ligde Rizespor, kupada ise Fenerbahçe maçında sergilediği performans sonrası Kasımpaşa'ya kiralamaktan vazgeçti.
