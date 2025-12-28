Türk okçuluğunda hedef 'olimpiyatlarda madalya geleneğini' sürdürmek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türkiye'nin olimpik ve paralimpik oyunlarda okçuluk branşında madalya kazanma geleneğini devam ettirmek istediklerini söyledi.Ergin, AA muhabirine, 2025 yılında Türkiye'yi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.Kazandıkları başarılar olduğu gibi 2025'te hedeflerinden uzak kaldıkları turnuvalar da yaşadıklarını aktaran Ergin, eksiklikleri tespit ettiklerini ve 2026 yılı yarışmaları öncesinde bunları gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.Paralimpik, klasik ve makaralı yaylarda dünya şampiyonasında yarışan sporcuların performansından memnun olduğunu ifade eden Ergin, iyi atış ortalamasına sahip olmalarına rağmen bu atışları madalyaya çeviremediklerini anlattı.Bu durumun hazırlık sürecinin farklılaşmasına yol açtığını belirten Ergin,diye konuştu.Ergin, geçen yılki yarış sonuçlarını rakiplere göre analiz ettiklerinde, sporcularının katıldıkları bütün yarışmaları kazanabilecek potansiyelde olduğunu gördüklerini söyledi.Milli sporcu Mete Gazoz'un dünya şampiyonasında madalya alamadığını ama diğer tüm sporculardan çok daha üstün skor ortalaması yakalamasını örnek gösteren Ergin,dedi.Sporun zirvesinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Ergin,ifadelerini kullandı.Makaralı yay kategorisinin de artık olimpik olduğu bilgisini veren Ergin, şöyle devam etti:Hem Tokyo hem de Paris Olimpiyatları'nda üst üste madalya kazanan 3 ülke olduğuna işaret eden Ergin,eğerlendirmesinde bulundu.Türk okçuluğunun geleceğinin çok parlak olduğunu kaydeden Ergin, yaş ortalaması olarak çok iyi bir noktada olduklarını, Türk okçuların uzun yıllar katılacağı yarışmalarda ay-yıldızlı bayrağı en güzel şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi.