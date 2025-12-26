Haber Tarihi: 26 Aralık 2025 15:58 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 15:58

Milli Piyango bileti fiyatları ne kadar 2026 - Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

2026 Yılbaşı Milli Piyango bileti fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2026'te yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. 800 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanma hayali kuranlar Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Şans oyunuseverler için "Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, konuya dair detaylar...

Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2026 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2025
MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

2026 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?


Milli Piyango tarafından 2026 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 800 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 800 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.

 

 
