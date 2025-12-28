28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-189'
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-290'
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu!

Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi

calendar 28 Aralık 2025 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor'un yeni başkanı Enes Zengin oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sakaryaspor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri, faaliyet raporunun okunması, hesap ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından tek liste halinde yapılan açık oylamayla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, kulüp başkanı seçildi.


Zengin, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, şehrin her zaman gözbebeği Sakaryaspor'a destek için hazır olduklarını belirtti.

Projelerini açıklayacağını, genç ve dinamik bir ekip olduklarını dile getiren Zengin, "Sakaryaspor sevdalısı olarak elimden geldiğince sonuna kadar bu iş için savaşacağıma kimsenin şüphesi olmasın. Bugün belki Sakaryaspor olarak çok iyi durumda değiliz ancak biz Sakarya olarak her zaman küllerinden doğmaya alışığız. Bugün de inşallah 'küllerimizden doğmaya geldik' diyoruz. Bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zengin, niyetlerinin halis olduğunu ve güzel sona varacaklarına inandıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.