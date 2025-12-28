Fenerbahçe, Mert Günok için harekete geçti!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği kaleci Mert Günok için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.
Yedek kalecilerinden İrfan Can Eğribayat'ı Polonya'dan Legia'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Mert ile bu boşluğu doldurmayı planlıyor.
Milli file bekçisi, 2006'da kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2015'te Bursaspor'a transfer olmuştu.
