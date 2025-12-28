28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
13:30
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
13:30
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
16:00
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
19:00
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
17:00
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
19:30
28 Aralık
AC Milan-Verona
14:30
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
17:00
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
20:00
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Rodrigo Becao için yeni talip!

Fluminense, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao için devreye girdi.

Rodrigo Becao için yeni talip!
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği de merak ediliyor.

BECAO GELİŞMESİ

Bu doğrultuda ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Rodrigo Becao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.


YENİ TALİP

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Brezilya basınında yer alan haberde, İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın da Becao ile ilgilendiği yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında toplamda 38 maçta süre bulan Rodrigo Becao, 2 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
