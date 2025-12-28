5. Uluslararası Antalya Ultra Maratonu yapıldı

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 41 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Konyaaltı Belediyesince "Maviden Beyaza" sloganıyla düzenlenen maraton, sabah saatlerinde Konyaaltı Belediye Meydanı'ndan başladı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya'nın eşsiz doğasının spor için imkan sağladığını belirtti.Sporun sadece profesyonel yapılmasının yeterli olmadığını kaydeden Şahin,ifadelerini kullandı.Şahin, Nisan 2026'da Antalya'nın Runtalya Maratonu'na da ev sahipliği yapacağını hatırlattı.RunAntalya Maratonu'na 10 binin üzerinde uluslararası yarışmacının gelmesini beklediklerini aktaran Şahin,diye konuştu.Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.Maratona Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Antalya CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:- 85 Kilometre Erkekler:1- Yevhenii Yermolenko2- Zaytsev Igor3- Mehmet Zahir Kul- 85 Kilometre Kadınlar:1- Nuray Bulut Göktepe2- İrina Khusainova3- Maryna Trygubenko- 57 Kilometre Erkekler:1- Ali Özkan2- Mikhail Venediktov3- Eisa Badami- 57 Kilometre Kadınlar:1- Natalia Kahraman2- Kacharmina Elena3- Ayşegül Akdoğan- 33 Kilometre Erkekler:1- Üzeyir Söylemez2- Boğdan Kovalenko3- İbrahim Güneş- 33 Kilometre Kadınlar:1- Kseniia Avdeeva2- Olga Klenovskaya3- Üzüm Sevgül Kacak- 22 Kilometre Erkekler:1- Aleksandr Gorunov2- Ababekir Karanal3- Gökhan Gündoğan Şen- 22 Kilometre Kadınlar:1- Ayşenur Demirci2- Olga Pechueva3- Doğa Canik