Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Başlıyor? 2025-2026

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Takımlarının eksik bölgelerine takviye yapılmasını bekleyen taraftarlar, ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre kış transfer sezonu detayları netleşti.

TFF Yönetim Kurulu'nun sezon başında planladığı takvime göre, futbolda 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi Ocak 2026'da başlayacak.

Genellikle 1. Lig ve Süper Lig için eş zamanlı işleyen süreçte, takımların resmi imzaları atabileceği tarih aralığının 13 Ocak 2026 tarihinde başlaması öngörülüyor.

Kulüplerin yaklaşık bir ay boyunca kadrolarına yeni isimleri katabileceği veya yollarını ayıracağı bu süreç, Şubat 2026 ortasında sona erecek. TFF'nin standart takvimine göre ara transfer döneminin 9-11 Şubat 2026 tarihleri arasında kapanması bekleniyor. Bu tarihten sonra kulüpler, serbest statüdeki oyuncular haricinde başka bir takımdan transfer yapamayacak.

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, ara transfer dönemi için scout ekiplerine talimat verdiği ve listelerini hazırladığı biliniyor. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz için bu dönem, kadro derinliği oluşturmak adına hayati önem taşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon planlamasında resmi tarihleri daha önce duyurmuştu. Kulüpler, FIFA kuralları gereği belirlenen bu tarihler dışında (mücbir sebepler hariç) lisans tescil işlemi gerçekleştiremeyecek.

Özetle 2025-2026 Kış Transfer Sezonu:

Başlangıç: Ocak 2026 (Ortası)

Bitiş: Şubat 2026 (Başı)