Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Başlıyor? 2025-2026

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi (kış transfer sezonu) için geri sayım başladı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını doğrudan etkileyecek olan "İkinci Transfer ve Tescil Dönemi"nin tarihleri merak konusu. İşte takımların kadrolarını güçlendireceği o tarihler...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Takımlarının eksik bölgelerine takviye yapılmasını bekleyen taraftarlar, ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre kış transfer sezonu detayları netleşti.
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Başlayacak?

TFF Yönetim Kurulu'nun sezon başında planladığı takvime göre, futbolda 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi Ocak 2026'da başlayacak.

Genellikle 1. Lig ve Süper Lig için eş zamanlı işleyen süreçte, takımların resmi imzaları atabileceği tarih aralığının 13 Ocak 2026 tarihinde başlaması öngörülüyor.

Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

Kulüplerin yaklaşık bir ay boyunca kadrolarına yeni isimleri katabileceği veya yollarını ayıracağı bu süreç, Şubat 2026 ortasında sona erecek. TFF'nin standart takvimine göre ara transfer döneminin 9-11 Şubat 2026 tarihleri arasında kapanması bekleniyor. Bu tarihten sonra kulüpler, serbest statüdeki oyuncular haricinde başka bir takımdan transfer yapamayacak.

Dört Büyüklerde Hareketlilik Bekleniyor

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, ara transfer dönemi için scout ekiplerine talimat verdiği ve listelerini hazırladığı biliniyor. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz için bu dönem, kadro derinliği oluşturmak adına hayati önem taşıyor.

TFF Resmi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, sezon planlamasında resmi tarihleri daha önce duyurmuştu. Kulüpler, FIFA kuralları gereği belirlenen bu tarihler dışında (mücbir sebepler hariç) lisans tescil işlemi gerçekleştiremeyecek.

Özetle 2025-2026 Kış Transfer Sezonu:

Başlangıç: Ocak 2026 (Ortası)


Bitiş: Şubat 2026 (Başı)
