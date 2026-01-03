03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-172'
03 Ocak
Wolves-West Ham United
2-030'
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-170'
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
0-014'
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
1-030'
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Berke Özer, Lille'de ayın oyuncusu seçildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, aralık ayında sergilediği başarılı performansla ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Berke Özer, Lille'de ayın oyuncusu seçildi
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.
 
Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.
 
Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
