03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
3-1
03 Ocak
Juventus-Lecce
0-149'
03 Ocak
Benfica-Estoril
0-06'
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
3-1
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
0-08'
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
1-3
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
1-1
03 Ocak
Wolves-West Ham United
3-0
03 Ocak
Genoa-Pisa
1-1
03 Ocak
Como-Udinese
1-0
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
1-238'
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
1-1
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
4-1
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
1-138'
03 Ocak
Brighton-Burnley
2-0
03 Ocak
Celtic-Rangers
1-3

Brighton sahasında rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, Burnley'i sahasında 2-0 mağlup etti.

calendar 03 Ocak 2026 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brighton sahasında rahat kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Brighton, Burnley'i konuk etti.

Amex Stadyumu'nda oynanan maçı Brighton 2-0 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Georginio Rutter ve 47. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

Brighton, ligde 6 maç sonra ilk kez galibiyet aldı.

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton ligdeki puanını 28'e çıkarırken Brighton ise 12 puanda kaldı.

Brighton, ligin gelecek haftasında Manchester City deplasmanına gidecek. Burnley ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
