05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Beşiktaş sorusu!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş ile ilgili sorulan 300 bin TL değerindeki soru gündem oldu.

calendar 05 Ocak 2026 15:59
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster? programında, Türk futbol tarihine damga vuran bir karşılaşma soruldu.

Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi,

"1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyet'in elde edildiği, 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?" 

A: Metin 1, Ali 1, Feyyaz 1

B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3

C: Metin 5, Ali 3, Feyyaz 1

D: Metin 0, Ali 0, Feyyaz 0

Doğru Cevap: "B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3"





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
