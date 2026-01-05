Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga: Teknik direktörler ve menajerler

Türkiye'yi sarsan futbolda bahis ve şike soruşturması genişleyerek devam ediyor.Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından gelecek yeni dalganın teknik direktörlerin yanı sıra menajerleri de kapsadığı bildirildi.Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklayacak ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.Kulislerde disipline verilecek teknik direktör ve menajerler arasında Süper Lig'den isimlerin olduğu da ifade edildi.Türkiye liglerinde yer alan amatör takımlar da dahil 139 kulüpten toplam 950 teknik adama bahis incelemesinin başlatılacağı bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında incelemelerin büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi.