05 Ocak
Galatasaray-Trabzonspor
20:30
05 Ocak
Mısır-Benin
19:00
05 Ocak
Nijerya-Mozambik
22:00
05 Ocak
Leicester City-West Bromwich
23:00
05 Ocak
Montpellier-Dunkerque
22:45
05 Ocak
Hannover 96-Mönchengladbach
3-0

Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu!

Beşiktaş, devre arası hazırlıkları kapsamında 9 Ocak'ta Antalya'da FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de devre arası sürüyor. Beşiktaş'ta planlanan hazırlık maçının detayları açıklandı. 

Romanya ekiplerinden FCSB'nin yaptığı duyuru doğrultusunda siyah-beyazlılar, 9 Ocak'ta Rumen temsilcisi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Antalya'da ağırlayacağı rakibi ile saat 16:00'da karşılaşacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
