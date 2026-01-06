06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-073'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-02'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Çimsa ÇBK Mersin son nefeste yarı finalde

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde BOTAŞ ile karşılaşan Çimsa ÇBK Mersin, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 81-78 kazanarak Dörtlü Final biletini aldı.

calendar 06 Ocak 2026 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çimsa ÇBK Mersin son nefeste yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ'ı 81-78 yenerek yarı finale yükseldi.
 
Maça iyi başlayan BOTAŞ, Bejedi'nin basketleriyle ilk dakikalarda öne geçti. Çimsa ÇBK Mersin, molanın ardından etkili hücumlar ve art arda sayılar bulsa da ev sahibi takım, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.
 
Molaların peş peşe alındığı ikinci çeyrekte top kayıplarını fırsata çeviren BOTAŞ, pota altından bulduğu sayılarla devreyi 37-29 üstün bitirdi.
 
Üçüncü çeyrekte konuk takımın Sventoraite ve Vanloo ile bulduğu sayılara BOTAŞ, Işılay Eğin'in iyi oyunuyla karşılık verdi. Ev sahibi ekip, final periyoduna 55-52 önde girdi.
 
Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Çimsa ÇBK Mersin, Burke ve Vanloo ile son bölümde etkili oldu. Maçın son 30 saniyesine konuk ekip 78-73 önde girdi. Ayşegül Ünal Uludağ ile serbest atış ve sonrasında top kaparak 3 sayılık basket bulan BOTAŞ, 24 saniye kala skora dengeyi getirdi: 78-78. Son hücumu iyi değerlendiren Çimsa ÇBK Mersin, karşılaşmayı 81-78 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.