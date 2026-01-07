06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Iğdır FK'dan tecrübeli takviye: Leandro Bacuna

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı orta saha Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Ocak 2026 01:02
Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Hollandalı orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı renklerine bağladı.
 
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
