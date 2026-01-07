Bartzokas: 'Fenerbahçe Beko çok spesifik oynadı'

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko'ya kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bartzokas yaptığı açıklama "Karşılaşmanın ciddi bölümünde iyi bir çaba ve efor gösterdik. Fenerbahçe, çok spesifik bir oyun oynadı. Bizim için birçok sakatlığın olduğu bir dönem ama mazeret üretmeden mücadele etmemiz gerekiyordu." dedi.



Ayrıca Bartzokas "Bazı bölümlerde hücumda ve savunmada kötüydük. 40 dakika boyunca oyunun fizikselliğine uyum sağlayamadık." ifadelerini kullandı.



