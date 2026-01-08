08 Ocak
Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı

Efsane güreşçi Yaşar Doğu, mezarı başında anıldı.

08 Ocak 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65. yılında kabri başında anıldı.

Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşuyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yaşar Doğu'nun memleketi Samsun'dan anma töreni için başkente gelen genç güreşçilere teşekkür etti.


Doğu'nun şampiyonluklarının yanı sıra karakteriyle de örnek bir güreşçi olduğuna işaret eden Akgül, "Anadolu'dan getirdiği sporcularına, gençlerine, kazandığı bütün her şeyini harcayan, çok büyük fedakarlıklar yapan bir şampiyon. Çok büyük bir isim, örnek aldığımız bir isim. Şu anda da onun şiarıyla, felsefesiyle biz de inşallah yol alıyoruz ve güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'tan Yaşar Doğu hocamıza, şampiyonumuza rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun inşallah. Bizler de onun bıraktığı izi, serveti inşallah gelecek nesillere anlatmaya, ismini yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nin inşası için federasyon olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına değinen Akgül, "İnşallah uygun olduğu takdirde de bunu hayata geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir güreş müzesine de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yaşar Doğu Güreş Müzesi'nde bütün güreşçilerin, şampiyonlarımızın mayolarının, güreş ayakkabılarının, madalyalarının sergilenmesinin camiamız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise "Bugün babamın ebediyete göç edişini 65. kez anıyoruz. Bu kalabalığın halen gönülden katılımını hissediyorum. Özellikle bugün Kavak'tan kalkıp gelen Yaşar Doğu Güreş Kulübünün genç pehlivanlarını da aramızda görüyorum. Geleceğin Yaşar Doğuları. Ona da ayrıca çok sevindim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Yaşar Doğu'yu anma programına Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türk Güreş Vakfı Başkan Yardımcısı Bekir Ödemiş, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, antrenörler, eski güreşçiler, sporcular ve sevenleri de katıldı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.